A Caltanissetta eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’AIC

Un Aic sempre più forte con le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo che si sono svolte domenica scorsa a Caltanissetta. Ad essere riconfermata la figura del Presidente Regionale uscente Paolo Baronello che si presenta per i prossimi anni con una squadra decisamente promettente con diciotto consiglieri, due per Provincia e due Vicepresidenti, Alessandro Cosentino e Antonio Aserio.

“Grazie alla nuova veste giuridica Aps si è votato con le norme del nuovo statuto – afferma il Presidente Baronello, volontario e fondatore AIC da sempre in prima linea con le iniziative dell’associazione – Saranno tre anni all’insegna del riscatto. Il covid ha cambiato le nostre abitudini, ma non ci ha fermati. Ritorneremo ad essere presenti nel territorio con le nostre attività di informazione e continueremo a lottare per difendere i diritti di tutti i celiaci . Il nuovo CD avrà sempre come priorità la richiesta della digitalizzazione dematerializzazione e la circolarità del buono spesa in regione Sicilia”.

In oltre vent’anni l’associazione ha portato avanti e vinto molte battaglie, istituito diversi servizi e concretizzato progetti. Particolarmente attenta ai bisogni dei celiaci, si batte quotidianamente per i loro diritti in sedi istituzionali e non, come la digitalizzazione dei buoni spesa, prossimo obiettivo di AIC, che permetterebbe a molti celiaci di spostarsi con più facilità e usufruire del servizio sanitario in tutto il territorio nazionale.

Ecco il nuovo CD così costituito: Presidente Baronello Paolo, Vicepresidenti Cosentino Alessandro e Aserio Antonio.

Consiglieri provinciali : Palermo – Aserio Antonio vicepresidente, Serio Agata; Messina – Paolo Baronello Presidente, Interdonato Sonia; Caltanissetta – Aronica Luigi, Cosentino Alessandro Salvatore vicepresidente; Catania – Barbagallo Salvatore, Di Grazia Maria Stefania; Agrigento – Lauricella Luigi, Sorce Giuseppe; Enna – Guzzo Deianira, Venti Irene; Ragusa – Blandino Gianluca, Damigella Giuseppa; Siracusa -Forte Miriam, Salvatore Gessica; Trapani – Bosco Pasquale, Coppola Fiorella.

Insieme al nuovo CD , è stato eletto per acclamazione anche il nuovo collegio dei probiviri, nello specifico Chiara Fabio (Presidente), Maria Rita Rizzo (componente) e Ilenia Parenti (componente). Riconfermato l’organo di controllo il dott. Antonio Canu.