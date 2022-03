Sicilia, picchia e minaccia la mamma: arrestato 37enne

Non è bastato il divieto di avvicinarsi a un 37enne di Floridia (SIRACUSA), per il quale adesso sono scattati gli arresti domiciliari. L’uomo, accusato di maltrattamenti alla madre, era già stato denunciato dalla donna, stanca delle continue percosse, minacce e richieste di denaro da parte del figlio.

Rivolgendosi ai militari la vittima era riuscita ad ottenere l’emissione del divieto di avvicinamento. L’uomo, però, già poche settimane fa aveva violato il divieto, presentandosi a casa della madre. Per lui è scattato l’arresto in flagranza ed è stato allontanato nuovamente dall’abitazione. A seguito della violazione del divieto e dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura con gli arresti domiciliari in un’altra abitazione per l’uomo.