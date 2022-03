Caltanissetta, studenti del “Di Rocco” preparano dolci per le mense di San Pio X e Santa Croce

Con questo stile i ragazzi della V A dell’Istituto Alberghiero “Sen. Di Rocco” guidati dal Professor Antonio Veneziano, hanno voluto far dono di alcuni dolci preparati direttamente da loro nei laboratori di cucina, alle due mense cittadine delle Parrocchie San Pio X e Santa Croce.

Quando si dona ai poveri si restituisce loro l’abito prezioso della dignità che la vita, una scelta sbagliata, la società, o una situazione particolare, ha loro tolto.

“Il vero volto della carità è ridare dignità agli altri, perché è un diritto di ciascuno ma al contempo un’alta forma di umanità – ha commentato Don Marco Paternò ringraziando per la donazione.

Dignità è anche lavorare onestamente per portare avanti la propria famiglia,

Dignità è fare scelte responsabili per il bene proprio e degli altri e costruirsi un futuro con impegno,

Dignità è non essere superficiali ma vivere la propria vita con serietà,

Dignità è, infine, capacità di chiedere aiuto e lasciarsi sostenere dagli altri quando è necessario.

Ogni uomo ha diritto ad avere una sua Dignità e fare in modo che anche altri l’abbiano. Il vero volto della solidarietà cristiana è proprio questo…non si tratta di fare solo una buona azione per anestetizzare la coscienza o donare il superfluo, ma fare l’azione per dare Dignità all’altro, rialzarlo, permetterli di fare e avere anche quello che noi abbiamo.

Un dolce a tavola può sembrare nulla, ma non tutti possono permetterselo. Dare questa possibilità agli ospiti delle mense è un modo per dire che la festa di San Giuseppe e del papà è anche per loro, che, per i tanti invisibili della nostra città qualcuno li ha pensati e ha fatto qualcosa per loro.

La Caritas diocesana ringrazia di cuore questi alunni per il gesto compiuto, frutto di un percorso fatto insieme. Oltre a loro rivolgiamo il nostro ringraziamento alla Dirigente che ci ha consentito di svolgere questa attività all’interno dell’istituto e ai docenti Prof. Veneziano Antonio e Prof.ssa Vicari Marinù che ci hanno accompagnato in questa esperienza”.