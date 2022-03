Caltanissetta, la DLF Nissa Rugby “trasloca” in una nuova casa: minirugby, settori giovanili e seniores al “M. Amari” di via Portella delle Ginestre

Cambio di sede per gli allenamenti di tutti i settori giovanili e delle seniores della DLF Nissa Rugby. Poiché a breve lo stadio “M. Tomaselli” sarà interessato dai lavori di rifacimento del terreno di gioco con il posizionamento del manto sintetico con un finanziamento intercettato grazie al lavoro della Federazione Italiana Rugby ed all’interessamento della società nissena della palla ovale, tutte le categorie del rugby si trasferiscono in via Portella della Ginestra presso il polivalente “M. Amari”.

Lanciata l’iniziativa “Il rugby in città” sicurezza, responsabilità e divertimento, con la possibilità, inoltre, per bimbi e ragazzi, di riscattare una settimana gratuita: dettagli al 3714991259 o a info@nissarugby.com

I nuovi orari prevedono allenamenti Minirugby e Juniores Femminile e Maschile, Martedì e Giovedì, dalle ore 17.30 alle 18.30

Seniores Maschile e Femminile e Under 19 Femminile e Maschile, Martedì e Giovedì dalle ore 19.45 alle 22.