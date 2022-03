Calcio. Lnd Sicilia, Lo Presti candidato vicepresidente Area Sud

FICARAZZI (PALERMO) (ITALPRESS) – L’Assemblea straordinaria delle società siciliane aderenti alla Figc ha deliberato le proprie designazioni per le cariche nazionali che saranno elette nell’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti del prossimo 21 marzo 2022. I favori sono andati a Giancarlo Abete, Commissario straordinario uscente, quale presidente, all’umbro Luigi Repace, quale vicepresidente vicario, e all’agrigentino Santino Lo Presti, quale vicepresidente area Sud. Erano presenti 236 società, pari al 70% delle aventi diritto. Nella propria relazione il presidente del Comitato regionale Sandro Morgana ha ripercorso e illustrato l’attività regionale condotta dalla ripresa dopo la sospensione per Covid ribadendo ancora una volta che il gap economico tra nord e sud si ripercuote negativamente anche nel campo calcistico e meriterebbe un’adeguata analisi a livello nazionale da parte degli organi federali. Ribadendo altresì la propria collaborazione e fiducia nei confronti dell’Aia, ha manifestato grande stima per lo sforzo prodotto dagli arbitri, comunque auspicandone progressi; altresì ha annunciato l’organizzazione di incontri periodici tra gli arbitri e i capitani dei vari campionati, al fine di rendere ancora più attiva e fattiva la loro presenza sui campi di gioco.

(ITALPRESS).