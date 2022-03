a Palermo FdI propone candidatura a sindaco di Carolina Varchi

PALERMO (ITALPRESS) – Fratelli d’Italia in campo con la sua proposta politica e amministrativa per le prossime elezioni comunali di Palermo. Si è tenuta ieri una riunione programmatica e organizzativa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore cittadino di FdI Francesco Scarpinato, quello provinciale Raoul Russo, i consiglieri comunali Fabrizio Ferrara e Mimmo Russo, insieme con il coordinatore regionale per la Sicilia Occidentale Giampiero Cannella e l’europarlamentare Giuseppe Milazzo. Secondo una nota del partito, il vertice è servito a definire la lista dei candidati a Sala delle Lapidi ed a ribadire la scelta di offrire alla coalizione di centrodestra la candidatura a sindaco dell’onorevole Carolina Varchi. Fratelli d’Italia, inoltre, ha avviato una serie di confronti con associazioni e categorie. Tra gli eventi in programma gli Stati generali del Commercio, che si terranno a Palermo il prossimo 28 marzo.

(ITALPRESS).