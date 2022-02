Tennis, Djokovic: “Preferisco rinunciare ai tornei piuttosto che vaccinarmi”

Non è contro il vaccino, non è un militante “No Vax” ma è pronto a rinunciare ai prossimi tornei del Grande Slam se dovesse essere costretto a vaccinarsi. “Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare” ha dichiarato Novak Djokovic, in un’intervista esclusiva rilasciata alla BBC. Wimbledon e Roland Garros compresi, prove che si svolgono in nazioni che prevedono l’obbligo vaccinale per gli sportivi professionisti. Come gli Stati Uniti, dove il serbo, che questa settimana ha raggiuto quota 360 in termini di settimane in testa alla classifica mondiale (record assoluto “all-time”), trova lo stesso sbarramento vaccinale in vista degli ATP Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Potrà giocare la prossima settimana a Dubai. Perderà il trono mondiale. Ma lui pare sereno, anche dopo la vicenda che lo ha coinvolto in Australia bloccato all’arrivo. Alla BBC ha detto che spera che le regole cambieranno nel prossimo futuro anche perché pensa “di poter giocare ancora per diversi anni”. La vicenda dell’inseguimento al record di Nadal, che ha approfittato anche della sua assenza per conquistare il 21esimo Slam, non pare agitarlo: “Avere la libertà di decidere cosa fare del mio corpo è più importante di qualunque titolo, di qualunque altra cosa – ha affermato parlando con Amol Rajan – Io cerco di essere sempre il più possibile in armonia con il mio corpo”.

Djokovic ha spiegato come da sempre sia stato “uno studioso attento delle teorie legate al benessere, alla salute, alla migliore alimentazione” e che queste sue conoscenze abbiano inciso sull’impostazione della sua dieta e sui suoi ritmi di sonno, con un impatto positivo sulle sue performance atletiche. “Per me la libertà di scegliere che cosa far entrare o no nel tuo corpo è essenziale. Il principio di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato per ciascuno di noi. E io come atleta professionista di alto livello ho sempre controllato, studiato, verificato attentamente tutti gli integratori che assumevo, dal cibo all’acqua che bevevo, agli sport-drinks: tutto ciò che entrava nel mio corpo come ‘carburante’. Sulla base delle informazioni che ho raccolto ho deciso per il momento di non ricevere il vaccino”.

Ha detto anche di mantenere “la mente aperta alla possibilità, in futuro, di vaccinarsi. Perché stiamo cercando collettivamente la miglior soluzione per battere il Covid“. “Non sono mai stato contro la vaccinazione – ha sostenuto – Capisco benissimo che a livello globale si stato fatto un grande sforzo nella gestione della pandemia nella speranza di sconfiggerla definitivamente. E che la vaccinazione sia stata l’azione più importante in questa direzione. E ho il massimo rispetto di quello che è stato fatto”.

“Quello che la gente probabilmente non sa – ha concluso il n.1 del mondo – è che non sono stato espulso dall’Australia perché non ero vaccinato o perché ho infranto le regole o perché ha fatto un errore compilando il modulo all’Immigrazione. Tutte queste pratiche sono state convalidate dalla Corte Federale Australiana. Sono stato espulso perché il Ministro per l’Immigrazione ha usato il suo potere discrezionale cancellando il mio visto in quanto ha ritenuto che avrei potuto alimentare il movimento No Vax nel Paese o a Melbourne. Un movimento con il quale sono in totale disaccordo”