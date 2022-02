Sommatino, volontarie ABIO accolgono i bambini al centro vaccinale anti Covid

Le volontarie dell’associazione Bambino in Ospedale ABIO Caltanissetta nella giornata di ieri hanno allestito uno spazio allegro per accogliere i bambini che, accompagnati dai loro genitori o tutori, sono andati all’Open Day per la vaccinazione anti-covid 19 di Sommatino.

Un servizio che le volontarie hanno accolto con gioia per riuscire a portare un sorriso e una carezza in un momento in cui, tra mascherine e distanziamento, è difficile da garantire.

Come è loro abitudine le volontarie hanno “lasciato” ai bambini un loro ricordo, un “attestato di coraggio” per il gesto che protegge non soltanto loro ma tutti coloro che gli stanno vicini e altri gadget.

“Siamo felici, a conclusione di questa bellissima giornata, di aver dato il nostro contributo a questa iniziativa così importante per proteggere la salute dei bambini – ha commentato la presidentessa ABIO Caltanisetta Enza Villardita a nome di tutte le volontarie che ogni settimana investono tempo ed energia per rendere più gradevole il tempo che i bambini trascorrono nelle strutture sanitarie -. Ringraziamo per l’accoglienza calorosa la sindaca di Sommatino Elisa Carbone, i genitori, i bambini e un’attività commerciale che, donandoci i palloncini, hanno reso più gradevole la nostra postazione”.

E, dopo la giornata intensa, le volontarie ABIO si sono rimesse all’opera dato che ogni giorno c’è un bambino che ha bisogno di essere coccolato o rallegrato e loro non vogliono sprecare nessuna occasione per prendersi cura dei piccoli pazienti.