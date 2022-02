Sicilia. Soccorso Alpino, 7 feriti a Piano Battaglia: anche due nisseni, trauma al bacino e frattura alla caviglia

Giornata di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano a Piano Battaglia, dove sono stati portati a termine sette interventi con altrettanti feriti. Nel primo pomeriggio gli uomini del SASS hanno soccorso tre persone nell’arco di pochi minuti e sono stati costretti a fare un unico trasporto con il gatto delle nevi. Una diciannovenne di Marsala e’ stata travolta da uno slittino mentre passeggiava sul piano ed ha riportato un trauma spinale lombo-sacrale. L’intervento dei soccorritori e’ stato reso piu’ difficile dall’insorgere di una crisi epilettica. La ragazza e’ stata immobilizzata su una barella e trasportata alla guardia medica a bordo del gatto delle nevi.

Stessa sorte e’ toccata ad un tredicenne di Carini che si e’ lussato una spalla e un gomito, una quindicenne di Delia (trauma al bacino) ed una donna di 41 anni di Misilmeri (frattura della caviglia). Due uomini si sono procurati traumi sbandando con i loro slittini e sbattendo violentemente sulla neve ghiacciata: un ventiduenne di Lercara Friddi con un trauma spinale, un trentenne di San Cataldo ha invece riportato la frattura di una caviglia.

Infine una donna di 49 anni di Bagheria si e’ rotta un dito della mano sinistra dopo essere scivolata sulla neve ghiacciata. In azione sempre le squadre della sezione PALERMO in servizio nella localita’ montana in virtu’ della convenzione con la Protezione civile della Citta’ metropolitana di PALERMO per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana in sinergia con l’Asp di PALERMO.

Ieri invece alcuni componenti della nuova squadra di Petralia Sottana, che si trovavano in zona per svolgere attivita’ addestrativa di movimentazione e manovre su neve e ghiaccio, hanno prestato soccorso ad una ragazza mazzarese di 17 anni che si era procurata una sospetta frattura al bacino dopo aver perso il controllo del suo slittino mentre scendeva a velocita’ sostenuta dalla pista di sci dello Scoiattolo.