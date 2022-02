Sicilia: neve nella strada per Piano Battaglia. Sindaco chiede lo sgombero immediato

Continua la problematica sulla viabilità sulla SP119 che da Polizzi Generosa porta a Piano Battaglia con relativo problema di sgombero neve che porta molteplici disagi a chi arriva a Polizzi e vuole transitare per raggiungere la meta turistica. Ne fà un ulteriore appello il sindaco Gandolfo Librizzi che sottolinea la questione.

“Non è più accettabile che la strada sia colma di neve e non sgomberata da imezzi mancanti della Città metropolitana e ci si deve affidare sempre al mezzo della Forestale che, con spirito di abnegazione si mette a disposizione per ottemperare al problema. Ogni fine settimana si ripete un problema che vive da anni nel periodo invernale dunque, il problema bisogna affrontarlo una volta e per tutto. La strada che da Portella colla fino a dopo, la cava di Santa Croce è aperta è transitabile, non è formalmente chiusa quindi, non può lasciarsi piena di neve senza che sia anche utilizzata come via di emergenza per tutte le macchine che arrivano da Piano Battaglia da e per Piano Zucchi o Petralia. Il punto allora sta alla radice che, bisogna trovare una soluzione perché le strade siano per tempo sgombre e che, ci sia un servizio di spalaneve efficiente all’inizio della stagione, anche perchè in questo periodo questo crea un disastro. Ci sono macchine che arrivano da ogni angolo della Sicilia e si trovano bloccati all’ingresso di Polizzi o impantanati in mezzo alla neve nelle varie direzione per raggiungere Piano Battaglia, questo non è più accettabile” –

A tal proposito i sindaci territoriali ricadenti nel comprensorio di Piano Battaglia e cioè Polizzi Generosa,Petralia Sottana,Isnello e Collesano si sono riuniti presso l’Assessorato Territorio e Ambiente per mettere a punto un piano d’intesa risolutivo affidato ad una gestione in house nella fattispecie a “Palermo Energia” per cercare di ripristinare i problemi inerenti la problematica della viabilità in loco.