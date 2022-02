Serie D. La Sancataldese cede in casa 1-2 al Cittanova. Balistreri accorcia le distanze, ma il suo gol non basta

Ancora una sconfitta in campionato per la Sancataldese, la seconda di fila. Stavolta la formazione verdeamaranto del presidente La Cagnina ha perso 1-2 in casa al Valentino Mazzola contro il Cittanova.

Ospiti in vantaggio al 21’ con Maggio e gara in salita per la Sancataldese che ha subito la rete del raddoppio da parte della Cittanova ad opera di Bonanno su calcio di rigore appena due minuti più tardi. Si è trattato di un uno – due tremendo dal quale, praticamente, la Sancataldese non è riuscita a riprendersi, almeno per quanto riguarda il risultato.

I verdeamaranto infatti, sono riusciti ad accorciare le distanze con la rete di Balistreri, ma il risultato è rimasto tale sino alla fine del match. Nella ripresa tanta generosità da parte dei padroni di casa che hanno tentato di pareggiare i conti senza però riuscirci. Per la Sancataldese è così maturata la 12^ sconfitta in campionato.

La squadra di Giovanni Campanella resta ferma a quota 25 in classifica e domenica prossima affronterà fuori casa la vice capolista Acireale in un derby siciliano di serie D davvero interessante. (Foto Sancataldese Calcio Official).