Sanremo: Amadeus, il mio terzo festival da ‘Brividi’

“Il mio primo festival ha fatto ‘Rumore’, il secondo ha fatto stare ‘Zitti e buoni’, il terzo e’ da ‘Brividi'”. E’ il bilancio del ‘triplete’ a Sanremo che Amadeus affida ai titoli delle canzoni che hanno vinto le tre edizioni.

Tracciando il suo bilancio, il conduttore e direttore artistico cita anche una frase di Vittorio Salvetti, storico patron del Festivalbar, “la prima persona che mi ha messo davanti a un palco: noi non ci occupiamo di cose serie in modo leggero, ma di cose leggere in modo serio. La musica e’ seria, porta felicita’, emozione e gioia e sono contento che la gioia oggi sia per tutti”.