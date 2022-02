Sanità a Gela, Mancuso (FI): “Basta accogliere i pazienti nei tuguri. Mia priorità sarà fornire nuove strutture e servizi idonei”

“Sono stanco di sentire che i cittadini lamentano disservizi per quanto concerne la sanità locale. Da qui ai prossimi mesi mi pongo un obiettivo specifico: incentivare la progettazione e dunque la realizzazione di una struttura per i servizi territoriali a Gela. Non è possibile che le persone vengano accolte nei tuguri. Una nuova sede del distretto da rilanciare. Che dia un’immagine nuova, nella forma e soprattutto nella sostanza. Ambulatori, attrezzature e tutto quanto è necessario per competere con le migliori cliniche italiane.

La presa in carico dei pazienti critici passa da strutture territoriali moderne. Tutto ciò potrà essere realizzato in linea con la programmazione ed i fondi stanziati dal PNRR. Serve una visione collegiale per realizzarla, senza personalismi. Si lavori per il bene comune”. Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.