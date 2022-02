San Cataldo piange la ventitreesima vittima del Covid. Sopra 500 il numero dei casi di positività

SAN CATALDO. S’è registrato anche un decesso per positività al Sars Cov – 2 da parte di una persona di San Cataldo. La Città, dunque, piange la sua ventitreesima vittima da quando è scoppiata la pandemia.

Per il resto, sono stati 78 i nuovi casi di positività che si sono registrati a San Cataldo a fronte di 25 casi di guarigione. Dunque, resta ancora alta l’incidenza dei nuovi casi rispetto a quella dei guariti.

Attualmente sono 522 le persone positive al Covid in Città, di cui 516 in quarantena domiciliare e 6 ricoverate in malattie infettive.