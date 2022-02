Italia, pensioni: con Covid 1,11 mld risparmio nel 2020 a favore casse Inps

“All’1/1/2021 risultavano in pagamento presso l’Inps 423.009 prestazioni previdenziali con durata quarantennale, erogate cioè a persone andate in pensione nel lontano 1980 o ancora prima; l’anno precedente erano 502.327. Il decremento è del 16%, pari a 79.318 prestazioni eliminate, molte delle quali a causa del nuovo coronavirus, i cui esiti si sono manifestati più severamente nei confronti degli over 65″.

Lo evidenzia il Rapporto Itinerari Previdenziali sul bilancio del sistema previdenziale italiano presentato al Senato.”Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 – spiega il rapporto – ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate e che percepivano in media circa 1,17 pensioni IVS (non disponibili i dati sulle prestazioni assistenziali eliminate).

Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità, la pubblicazione quantifica dunque in 1,11 miliardi di euro il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da SARS-CoV-2 a favore delle casse Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio