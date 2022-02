Il Nisseno Davide Volpe eletto Segretario Fiaip Regione Sicilia

Nei giorni scorsi si è svolta a Enna l’assemblea Regionale della Fiaip – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali alla presenza del Presidente Regionale uscente, Carmelo Mazzeppi e della totalità dei consiglieri provinciali in rappresentanza dell’intero territorio regionale.

Durante i lavori dell’assemblea si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche federative Regionali.

Alla carica di Presidente Regionale, per il prossimo quadriennio , è stata eletta Maria Pia Barbagallo del collegio interprovinciale di Catania ed Enna.

Alla carica di Vice Presidente Regionale è stato eletto Attilio Russo del Collegio provinciale di Messina. A

lla carica di Segretario Regionale è stato eletto l’agente immobiliare nisseno, Angelo Giuseppe Davide Volpe, 52 anni, noto e stimato professionista, il quale da oltre 30 anni esercita ininterrottamente la propria attività di intermediazione immobiliare sul territorio nisseno e regionale.

FIAIP è il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare e per le famiglie italiane. È la principale associazione di categoria del settore riconosciuta dalla Comunità Europea, con circa 10.000 agenti immobiliari, 500 consulenti del credito, 15.200 agenzie immobiliari, e più di 45mila operatori del settore (tra agenti immobiliari, turistici, consulenti del credito, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili).

La presenza capillare su tutto il territorio nazionale, operata attraverso 20 sedi regionali e 105 collegi provinciali e interprovinciali, rappresenta per gli associati un punto di informazione e di consulenza professionale nonché di difesa sindacale degli interessi della categoria ed è in prima linea nella lotta contro l’abusivismo nella professione di agente immobiliare.

FIAIP, da più di 40 anni, oltre ad essere fra le più grandi e dinamiche Federazioni di categoria Europee, è anche accreditata presso il Parlamento Europeo. In Italia è referente tecnica dell’O.P.M.I. Osservatorio Parlamentare del Mercato Immobiliare, che raccoglie l’adesione di numerosi tra deputati e senatori sia di maggioranza che di opposizione. Il dialogo e le proposte, con tutti i componenti dell’OPMI, parimenti alla fattiva e concreta attività politico sindacale intrapresa dai dirigenti nazionali, ha fatto si che alcune proposte FIAIP si trasformassero in emendamenti presentati e, in molti casi, approvati dal Parlamento e dal Governo a beneficio della categoria.

FIAIP garantisce, sin dalla sua fondazione, trasparenza nella comunicazione e nel comportamento sia fra gli iscritti che verso l’intero comparto immobiliare ed anche verso l’utente finale. L’opera costante di aggiornamento professionale dei propri associati li pone nelle migliori condizioni per fornire una qualificata assistenza ai propri clienti e a tutti i consumatori, nel totale rispetto del Codice Deontologico e comportamentale che sono parti integranti e fondamentali dello Statuto Federativo.