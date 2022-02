Guerra Ucraina, Sicilia: sindaca di Comiso apre case ex base Nato ai profughi

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ‘apre’ le villette della ex base Nato ai profughi Ucraini. La proposta era stata lanciata da Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia viva. “Condividiamo e rilanciamo la proposta. Del resto – afferma il primo cittadino titolare – gia’ dato la stessa disponibilita’ pe i profughi Afghani, opzione che resta sempre, per cui non ci sarebbe motivo di aprire le porte aperta anche agli ucraini, seguendo naturalmente Mi inorgoglisce sapere – conclude Maria Rita Schembari – che molti miei concittadini e addirittura alcuni albergatori, in queste drammatiche ore si sono resi disponibili a ospitare famiglie Ucraine con bambini”.