Guerra Ucraina, Musumeci: “Sistema difesa Sicilia in allerta da giorni”

“Io che credo la quindi dobbiamo sia presente in tutti i europei in questo momento. Noi in Sicilia siamo una regione italiana apparter alla Nato e facciamo parte del Patto Atlantico. Il sistema di difesa nell’isola assume un ruolo strategico proprio per la posizione geografica che l’isola ricopre, come sbocco nel Mediterraneo Abbiamo la base nato aeronautica di Sigonella e quella di Trapani Birgi ed è normale che questo sistema di difesa sia in stato di allerta già da diversi giorni”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci nel corso della trasmissione ‘Omnibus’ su La7, parlando dell’attuale conflitto in Ucraina con riferimento alla base militare americana di Sigonella, in Sicilia.

“La popolazione – prosegue – vive queste giornate con lo stesso stato d’animo in cui si vive in altre parti dell’Europa, non solo in quella occidentale. Abbiamo il dovere di sperare che la diplomazia possa risolvere il conflitto in corso. Immaginare un conflitto significa pensare ad una sorta di guerra mondiale, che non risparmierebbe niente e nessuno”, conclude Musumeci.