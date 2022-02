Fantasanremo 2022: chi ha vinto l’edizione che ha fatto “divertire un botto” gli artisti

“Papalina” e “Ciao Zia Mara” sono diventate un tormentone degli artisti che si sono esibiti nei 5 giorni di Festival di Sanremo.

Prima è iniziato in modo soffuso con Gianni Morandi e quelle parole dette per caso o buttate dentro una frase sembravano senza senso.

Poi è iniziata una vera gara parallela a quella che si svolgeva sul palco e tra le giurie di qualità, demoscopiche o del televoto.

Alla serata finale ormai a tutti era chiaro che il “Fantasanremo”, giocato tra squadre di tutta l’Italia, aveva completamente coinvolto gli artisti in gara che hanno fatto (quasi) di tutto per riuscire a far conquistare punti aggiuntivi ai loro fan.

Il gioco, nato nel Bar Corva da Papalina di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, ha dilagato sul web e sulle dirette Instagram alla quale hanno partecipato gli stessi artisti in gara nella città dei fiori tra cui Emma Marrone, Highsnob e Hu e Tananai. A dirigerlo c’è una vera squadra che ha istituito, simbolicamente, la Fif (Federazione italiana Fantasanremo).

La vincitrice dei cantanti, alla fine, è stata Emma che, emozionata per la vittoria inaspettata, ha lanciato una proposta: “Il prossimo anno allora tutti gli artisti, invece di dire Papalina, dovranno dire Emma Marrone- ha detto sorridendo-. Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa del Fantasanremo. Ho vinto la gloria eterna grazie a voi”.

Gli artisti, come avevano sottolineato anche sul palco prima o dopo l’esibizione, per allentare la tensione nel backstage commentavano il Fantasanremo chiedendosi “come poter fare punti”, studiare strategie per far “cadere per caso” quella parola, quel gesto o quella frase. Un segreto di Pulcinella che tutti conoscevano ma nessuno voleva palesemente svelare.

La vittoria, infatti, è stata dettata solo in parte dalla posizione in classifica generale perché a contorno venivano inseriti “bonus” e “malus” di ogni genere legati al comportamento o al look. Occhiali da sole, parti del corpo scoperte, piedi nudi o inciampi durante la discesa dalle scale.

“Noi vecchietti- ha raccontato il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la diretta di Domenica In con Mara Venier – abbiamo cominciato a sentire Papalina, zia Mara e non capivamo che cosa stesse accadendo. Poi abbiamo capito che c’era questo Fantasanremo”.

Il Fantasanremo dei cantanti in gara è stato vinto da Emma con 525 punti. Sul podio anche Dargen D’Amico con 395 e Tananai con 365.

Seguivano: Elisa 360; Highsnob e Hu 350; Sangiovanni 350; Gianni Morandi 345; Mahmood e Blanco 345; Achille Lauro 325; Michele Bravi 320; AKA 7even 315; Rkomi 300; Ditonellapiaga e Rettore 285; Yuman 280; Iva Zanicchi 250; La Rappresentante di Lista 245; Massimo Ranieri 195; Irama 185; Le Vibrazioni 185; Noemi 180; Fabrizio Moro 170; Ana Mena 165; Matteo Romano 150; Giusy Ferreri 115; Giovanni Truppi 85.

Al ‘fantagiuoco’ – consultabile sul sito fantasanremo.com – hanno partecipato oltre 500mila team formate per il 75 per cento da giovani e ragazzi dai 18 ai 40 anni e a vincere in ex aequo sono state 19 squadre. Al secondo posto un solo team mentre al terzo posto i pari merito sono stati 5. Non era facile riuscire a vincere. I concorrenti avevano a disposizione 100 ‘baudi’ la moneta virtuale che ha un nome che omaggia Pippo Baudo, che richiamando le regole del Fantacalcio, prevedeva l’acquisto di 5 artisti di cui uno doveva essere nominato capitano.

Il premio per i vincitori vale molto di più di una statuetta che raffigura un leone che si arrampica su una palma e conservato in una teca di velluto.

Si tratta di qualcosa di molto più importante: la gloria per ’22 miliardi di anni’.