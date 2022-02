Esercito , il generale nisseno Belladonna nuovo comandante della Brigata Friuli

Il generale di brigata Massimiliano Belladonna e’ il nuovo comandante della Brigata aeromobile Friuli dell’Esercito Italiano. Succede al generale di brigata Stefano Lagorio, destinato a Padova dove andra’ a ricoprire l’incarico di capo di Stato Maggiore del comando Forze operative Nord. La cerimonia di avvicendamento si e’ svolta nella caserma Mameli di Bologna, alla presenza del comandante della Divisione Vittorio Veneto, generale di divisione Angelo Michele Ristuccia.

Sono intervenuti anche il prefetto Attilio Visconti, il questore Isabella Fusiello, il comandante dell’Aviazione dell’Esercito, generale di divisione Andrea Di Stasio, il comandante della Legione Carabinieri Emilia- Romagna Davide Angrisani, il comandante militare Esercito Emilia-Romagna, Guido Orsolini, il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani in rappresentanza del sindaco di Bologna.

Belladonna, 50 anni, nato a Gela (Caltanissetta) il 25 agosto 1971, sposato e con un figlio, proviene dallo Stato Maggiore dell’Esercito, dove ha ricoperto l’incarico di capo ufficio fonti alternative e investimento ed e’ stato il comandante del distaccamento ‘Friuli’ durante l’impiego della Brigata in territorio libanese. “La famiglia azzurra – ha concluso nel suo breve intervento – in questa giornata è pienamente integrata per la prima volta”.