Eccellenza. Sconfitta esterna per la Nissa 2-1 con la Pro Favara. Non basta il gol di Mattia Retucci

Sconfitta esterna amara per la Nissa di Angelo Bognanni (nella foto) che ha perso 2-1 sul campo della Pro Favara nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. La squadra di Angelo Bognanni è passata in vantaggio al 23’ con Retucci. In precedenza, prima Retucci aveva colpito il palo poi Aureliano aveva colto la traversa. Partita molto vivace con la Nissa che nel primo tempo, nonostante l’infortunio a Diop, ha tenuto botta alle offensive di una Pro Favara che è andata ancora vicina al gol con Giuffrida.

Nella ripresa ancora padroni di casa in avanti, con la Nissa che prova a replicare con il solito Retucci. Nel finale arriva l’uno – due vincente dei padroni di casa. Prima Fragapane da due passi deposita il pallone in rete sfruttando una leggerezza difensiva, poi Marino di testa anticipa Keba e insacca la palla del definitivo 2-1.

Per la Nissa tanta amarezza per una sconfitta maturata nei minuti finali contro un avversario forte e determinato. Domenica prossima la Nissa sarà impegnata in casa contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo a Campofranco.