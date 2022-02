Dl Covid, dal 10 marzo tornano pop corn e bibite al cinema

Tornano i pop corn al cinema e le bibite allo stadio.

È stato approvato all’unanimità un emendamento al decreto legge del 7 gennaio, in fase di discussione nella Commissione Affari Sociali della Camera. Dal 10 marzo sarà quindi possibile “consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali d’intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive”.

Per lo stesso giorno era già previsto il ritorno della possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno. Il primo marzo, invece, scatterà l’aumento della capienza negli stadi e nei palazzetti, che salirà rispettivamente al 75% e al 60%. Tutti interventi che vanno nella direzione annunciata dal governo di riaprire gradualmente il paese. Sullo sfondo rimane quello che sarà il vero banco di confronto tra le forze politiche, ovvero la scadenza dello stato d’emergenza il 31 marzo.