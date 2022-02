Da Bolzano al canile di Caltanissetta per adottare “Fay”, un pastore tedesco abbandonato. Una storia a lieto fine

Era stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari e si trovava al Canile di Caltanissetta da 2 anni. La storia di “Fay”, un esemplare di pastore tedesco di 5 anni, ha un lieto fine che si chiama “Lorenzo e Ilaria”.

I due hanno affrontato un viaggio in macchina da Bolzano fino a Caltanissetta per venire a prendere il nuovo componente della loro famiglia.

“Succede che, qualche volta, accadono eventi meravigliosi che ti fanno tornare la fiducia nei confronti dell’umanità – ha commentato l’animalista Armando Turturici -. Il 6 febbraio 2022 è una di quelle volte”.

È stata un’adozione molto complicata e piena di intoppi, ma Lorenzo e Ilaria non hanno mai pensato di rinunciare e hanno fatto tanti sacrifici, sempre con il sorriso e dimostrando ai volontari grande comprensione e gentilezza.

“Fay è una cagnolina dolcissima, in salute, giocherellona, educata, pulita – hanno raccontato i volontari nisseni -. È raro anche sentirla abbaiare. Eppure, nonostante tutte le anzidette qualità, è stata crudelmente abbandonata, tradita. È davvero strano come non esistono vie di mezzo: in un estremo, chi maltratta e abbandona i cani; dall’altra parte, chi fa sacrifici immani e finanche decide di andare personalmente a salvare un cane visto “per caso” sui social. Non è così che dovrebbero andare le cose. Bisognerebbe avere estremo rispetto per persone, animali, ambiente, luoghi. Non dovrebbero esistere l’indifferenza, la crudeltà verso il prossimo oppure la noncuranza, o addirittura il deturpamento, dell’ambiente”.

Lorenzo e a Ilaria, prima di partire, hanno commentato positivamente Caltanissetta è piaciuta tantissimo Caltanissetta. Le note dolenti che hanno segnalato riguardano, ovviamente, le condizioni stradali, i rifiuti sparsi ovunque e i tanti, troppi randagi in giro. Cerchiamo di migliorare le cose, tutti insieme, ognuno nel proprio piccolo. Grazie Lorenzo e Ilaria per il vostro nobile gesto, siete meravigliosi”.