Cipess, oltre 1,2 miliardi alla Sicilia. Cancelleri: “Per opere raccontate da decenni finalmente impegno concreto”

Con la delibera CIPESS di ieri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero per il Sud hanno assegnato 6,3 miliardi di euro per opere stradali, ferroviarie e idriche. Di questi, ben 4,4 sono destinati al Mezzogiorno.

Grande è la soddisfazione del Sottosegretario al Mims On. Giancarlo Cancelleri che così commenta: “Il governo ha assunto un impegno molto importante di cui sono estremamente soddisfatto, il MIMS non solo ha messo il turbo, ma continua a porre grande attenzione per le Regioni del Sud. Alla Sicilia sono stati assegnati oltre 1,2 miliardi e finalmente verrano finanziate opere di cui sentiamo parlare da decenni. 408 milioni di euro per la realizzazione della 2 macrofase della linea ferroviaria Catania-Palermo, 350 milioni di euro per la realizzazione del lotto 9 dell’infrastruttura stradale Siracusa – Gela che da Modica arriverà a Scicli, circa 300 milioni di euro per la realizzazione di ben 49 opere idriche sparse sul territorio siciliano e la restante parte, oltre 150 milioni di euro, per la manutenzione della A20 Messina – Palermo e della A18 Messina – Catania.



Questo è il frutto di un lavoro incessante e determinato, anche di fronte allo stallo di una Regione che parla delle stesse opere da decenni senza riuscire a realizzarne neanche una, un segnale importante ai cittadini della politica del fare e non delle chiacchiere.

Fatti concreti che non possono che essere commentati positivamente”, così conclude Cancelleri.