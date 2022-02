Caltanissetta, tragedia sfiorata a “La Cittadella”: raffica di vento stacca da un palazzo copertura di un tetto che precipita in strada

Soltanto il fato benevolo ha evitato che stamani, nella parte terminale di via La Cittadella a Caltanissetta, si verificasse una tragedia. Intorno alle ore 12, uno sconvolgente boato ha terrorizzato i residenti della zona: un segmento della copertura del tetto di un palazzo, probabilmente a causa delle raffiche di vento che imperversavano sul capoluogo nisseno, si è staccata ed è piombata in strada.

Fortunatamente, nessuno in quel momento transitava per la strada ed il marciapiede, dove peraltro si trova anche l’ingresso di una, corposamente frequentata, palestra: dunque nessun ferito. Soltanto danni per alcuni veicoli posteggiati in zona e tanta paura per coloro i quali si trovavano all’interno dell’attività commerciale adibita alla cura dei muscoli e del corpo.

Allertate le forze dell’ordine: sul luogo dello schianto è giunta una pattuglia della polizia che ha verificato la situazione. (Foto Fatto Nisseno)