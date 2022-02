Caltanissetta, Legambiente avvia campagna per monitorare i consumi delle famiglie

Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane e il settore edilizio è responsabile del 36% dei consumi finali di energia e del 40% di emissioni di gas serra. I recenti e prospettati aumenti delle bollette evidenziano inoltre che è necessario costruire città e comunità sostenibili, che usino in modo efficiente le risorse, riducendo l’inquinamento e la povertà attraverso l’accesso ai servizi di base

(acqua, energia e trasporti) ma anche ad alloggi sicuri ed efficienti per tutti.

Legambiente crede che sia necessario mettere in atto una strategia

integrata che porti ad un incremento dell’efficienza energetica degli edifici e alla

rapida creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, migliorando la consapevolezza dei cittadini e incentivando l’innovazione a livello locale nella gestione dell’energia, sia in termini di obiettivi ambientali da raggiungere che di povertà energetica da combattere.

Per i suddetti motivi Legambiente sta realizzando la campagna nazionale “CIVICO 5.0 un altro modo di vivere in condominio” e quella regionale “SICILIA CARBON FREE -per la decarbonizzazione al 2040 della Sicilia”, dedicate ai temi dell’efficientamento energetico in edilizia, nelle tecnologie e alla sharing economy condominiale.

E così come sta avvenendo ed è già successo in altre città italiane e siciliane, anche a Caltanissetta sono state dunque individuate 7 famiglie per la realizzazione di monitoraggi sui consumi energetici e sulla qualità dell’aria indoor, con l’ausilio di sensori e termocamere.

Le famiglie e le abitazioni scelte ricadono in centro storico, in quartieri periferici, in

villette ed in alloggi di edilizia popolare.

I monitoraggi sono iniziati a Caltanissetta il 9 febbraio u.s. e termineranno dopo due

settimane.

I risultati raccolti verranno successivamente raccontati in un evento finale regionale, dove anche le famiglie coinvolte riceveranno una scheda personalizzata dei risultati, delle criticità riscontrate e delle possibili soluzioni per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e per abbattere i costi dei relativi consumi.