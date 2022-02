Caltanissetta, Campagna amica accoglie “On the Road”: a febbraio viaggi sensoriali nel bus londinese

Da domani, 4 febbraio, davanti al Mercato Campagna Amica di Caltanissetta i prodotti siciliani “on the road”.

Nel bus londinese trasformato in ristorante dai trentenni di San Cataldo, Luca Arcarese e Giorgio Bellanca, saranno cucinate pietanze a base di specialità a km zero. Il food bus sosterà in via Giarratana 82 per tutto il mese di febbraio e si potrà mangiare sia a pranzo sia a cena.

I due cuochi, diventati popolari per i viaggi su strada e per i percorsi sensoriali grazie ai sapori e ai profumi siciliani, hanno avviato una collaborazione con gli agricoltori di Campagna amica per far conoscere la bontà delle produzioni del territorio.

L’idea di trasformare il bus londinese in ristorante, è nata durante il primo lockdown. Il progetto è diventato realtà grazie agli studi alberghieri e soprattutto alla passione con cui i due cuochi portano in giro il patrimonio agroalimentare dell’Isola.