Tre ragazze si attardano in bagno e restano rinchiuse nel locale nel quale avevano cenato

Una disavventura davvero singolare, quella accaduta a tre ragazze in un ristorante di Mondello a Palermo. Le ragazze, dopo aver pagato il conto per il cenone di Capodanno, sono andate in bagno attardandosi un quarto d’ora.

Tuttavia, con loro somma sorpresa, nel momento in cui sono uscite dal bagno, hanno trovato il locale chiuso e al buio. Il titolare pensando che non ci fosse più alcun cliente ha pensato di chiudere il locale e andare a casa.

Le ragazze hanno riattivato il contatore del locale e hanno chiamato il 112. Le loro richieste di aiuto sono state udite dal figlio di uno dei dipendenti del ristorante che è giunto con le chiavi insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato le tre giovani dopo circa un’ora di attesa.