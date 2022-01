Terremoto in Calabria, evacuate scuole e uffici. Tanta paura ma nessun danno

Tanta paura ma al momento nessuna segnalazione di danni. Confortante il primo bilancio dopo la forte scossa di terremoto registrata stamane nel mar Tirreno alle 10.20 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel golfo di S. Eufemia Lamezia (Catanzaro).

Il sisma è stato avvertito nitidamente in gran parte della Calabria, specialmente sulla fascia tirrenica che va da Paola (Cosenza) a Gioia Tauro (Reggio). L’epicentro al largo di Pizzo Calabria, ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata particolarmente avvertita a Vibo Valentia e Lamezia Terme, con studenti ed impiegati che hanno abbandonato per prudenza scuole ed uffici. Anche l’aula bunker di Lamezia, dov’era in corso un’udienza del maxi processo alla ‘ndrangheta Rinascita Scott, è stata fatta evacuare per prudenza. Ferma pure la linea ferrata tirrenica, dove Rfi sta effettuando i rilievi. Il traffico ferroviario è garantito da mezzi gommati anche sulla trasversale verso Catanzaro.

Nel capoluogo di regione, situato sulla opposta costa jonica ma nell’Istmo di terra più stretto d’Italia, la scossa è stata sentita specie ai piani alti. Molta apprensione e tante chiamate di allarme ai centralini dei Vigili del fuoco che però per fortuna non hanno ricevuto segnalazioni di danni.