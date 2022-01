Tajani rieletto alla guida della Commissione del Parlamento europeo. I complimenti di Armao

“La rielezione del Presidente Antonio Tajani alla guida della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo costituisce il riconoscimento del suo prestigio ed impegno nella politica europea nella fase in cui si definisce il futuro dell’Unione, ma anche del riacquisito rilievo dell’Italia nell’UE.

L’On. Antonio Tajani per il consolidato prestigio europeo, e l’elezione per acclamazione ne è la conferma, rappresenta un riferimento sicuro per il Paese e per la sua strategia internazionale”.

Così il Vicepresidente della Regione Siciliana e coordinatore della Commissione affari europei della Conferenza delle Regioni Gaetano Armao