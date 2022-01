Sicilia. Camere di Commercio assorbiranno 5 Province: Massimo Conigliaro nominato commissario

“Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti di nomina dei commissari per le Camere di commercio siciliane che sono state riformate in forza dell’emendamento da me presentato e approvato dal Parlamento ad amplissima maggioranza”.

Lo rende noto la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, firmataria della richiesta con i colleghi Antonino Minardo, Fausto Raciti e Paolo Ficara.

“Non esiste piu’ la super-camera di Commercio della Sicilia Orientale, ma la camera di Commercio di Catania – aggiunge la deputata di Fi – dove potranno avere maggiore peso le categorie produttive metropolitane.

Le Camere di commercio di Siracusa e Ragusa sono state associate ad una piu grande ‘a cinque’ che riunisce anche le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta. Massimo Conigliaro – annuncia Stefania Prestigiacomo – e’ stato nominato commissario della Camera di Commercio “a cinque” mentre Giuseppe Giuffrida guidera’ la CamCom di Catania.

Da questo momento decadono tutti gli organi che gestivano le Camere di Commercio commissariate, compresi i revisori dei conti.

“Si apre adesso – sottolinea la parlamentare di Fi – una pagina nuova per la rappresentanze delle imprese e di tutto il mondo produttivo e del commercio della Sicilia sud-orientale alle prese con la difficile fase economica che stiamo attraversando e che ha quindi di una gestione dedicata e concentrata su cio’ di cui i territori hanno bisogno per ripartire e riprendere un percorso di crescita socio-economica”.