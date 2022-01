Sicilia, 17enne uccisa e data alle fiamme: a processo ex fidanzato, inizio a marzo

Il gup del Tribunale di Termini Imerese, Emanuele Bencivinni ha rinviato a giudizio Pietro Morreale, il giovane accusato dell’omicidio volontario e dell’occultamento del cadavere di Roberta Siragusa, l’ex fidanzata uccisa a gennaio 2021 a Caccamo. Il gup ha accolto la richiesta dell’accusa sostenuta dal procuratore Ambrogio Cartosio e dal sostituto Giacomo Barbara. Il processo, che si terra’ nell’aula bunker del carcere palermitano di Pagliarelli, iniziera’ il primo marzo davanti alla seconda sezione della Corte di assise di Palermo.

Il corpo senza vita della diciassettenne fu rinvenuto, parzialmente bruciato, in un burrone alle porte di Caccamo, paese in provincia di Palermo. Questa mattina i genitori di Roberta Siragusa si sono costituiti parte civile, cosi’ come altri familiari. A Pietro Morreale, che ha sempre respinto le accuse ed e’ difeso dall’avvocato Gaetano Giunta, l’accusa contesta anche le aggravanti della premeditazione, aver agito con crudelta’ e avere commesso il fatto contro la persona a lui legata da relazione affettiva. I familiari della vittima, costituitisi parte civile, sono difesi dagli avvocati Sergio Burgio, Giuseppe Canzone e Giovanni Castronovo.