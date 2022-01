Sgominata dai Carabinieri “La Banda dell’Abbraccio”: quattro arresti

E’ stata sgominata e smantellata quella che ormai era diventata “La Banda dell’Abbraccio”. Ciò è stato possibile grazie ai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso che hanno arrestato una banda specializzata in furti e rapine ad anziani, selezionati proprio per la loro vulnerabilità. Li avvicinavano nei pressi di supermercati, mercati di paese, chiese e cimiteri. Abbracciavano le vittime e le cingevano al collo con vari pretesti, per poi spogliarle in pochi secondi di gioielli e orologi.

I Carabinieri hanno arrestato i presunti componenti, due uomini e due donne di origini rumene, di una banda specializzata in aggressioni con l’insidiosa “tecnica dell’abbraccio”, ritenuti responsabili di 11 furti e 2 rapine nei centri abitati della provincia di Treviso.