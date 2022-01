Ottantenne sola, malata e senza possibilità di essere assistita dai familiari bloccati per motivi di salute, viene aiutata dai poliziotti

Dopo due settimane di ospedale, un’ottantenne di Firenze, tornata a casa, si è trovata senza la possibilità di esser assistita dai propri familiari, bloccati per motivi di salute. Sola e non ancora in forze però, l’anziana ha chiamato il numero unico di emergenza raccontando la sua condizione.

Una volante della Polizia è arrivata a casa per darle sostegno e i due poliziotti si sono improvvisati cuochi preparandole qualcosa da mangiare. La signora si è così tranquillizzata e i due agenti, d’intesa con i familiari e con l’aiuto dei condomini, hanno individuato una badante che insieme ai vicini la seguirà. La promessa però è quella di tornare a trovare presto la loro nuova nonna.