Mussomeli, al Beato Carlo Acutis l’Oratorio di Cristo Re. Arriva la Reliquia

MUSSOMELI – Una reliquia del Beato Carlo Acutis è arrivata nella parrocchia di Cristo Re che ha intitolato il nuovo oratorio parrocchiale, appunto al giovane Beato. Era appena quindicenne Carlo Acutis quando è morto nel 2006, Un ragazzo innamoratissimo dell’Eucaristia e la chiesa, recentemente, l’ha proclamato Beato, esattamente il 10 ottobre 2020. La celebrazione delle beatificazione è avvenuta ad Assisi ed è stata presieduta dal cardinale Agostino Vallini, in rappresentanza di Papa Francesco, Il nuovo parroco di Cristo Re, don Liborio Franzù, molto legato all’esempio di vita del giovane beato, ha quindi chiesto al Vescovo di potere avere una reliquia e mons. Mario Russotto ha contattato la Curia della diocesi di Assisi che ha provveduto ad esaudire la richiesta. Dice Padre Liborio la reliquia da noi è arrivata il 3 gennaio e sarà esposta in chiesa, decideremo insieme col vescovo il posto migliore dove collocarla. Si tratta di un frammento del corpo del Beato Carlo Acutis, questo giovane innamorato dell’Eucaristia-Avevo già preannunciato al nostro vescovo l’intenzione di intitolare l’oratorio al giovane beato a mons. Russotto a cui ho chiesto per iscritto, assieme a don Pierenzo, se potesse attivarsi per farci avere una sua reliquia visto visto che l’oratorio è dei ragazzi e dei giovani. E così è stato. Attualmente la reliquia si trova nell’ufficio parrocchiale, mentre nell’oratorio è esposto un quadro del Beato.