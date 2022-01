In Sicilia 14.269 nuovi casi di Covid e 19 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Raddoppiano in Sicilia i casi Covid. Sono 14.269 i contagi riportati dal bollettino del Ministero della Salute, il doppio rispetto ai 7.328 di ieri a fronte di 59.933 tamponi processati, con un tasso di positività che si impenna al 23,80%. La Regione Sicilia comunica che dalla data odierna vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico. Si dimezzano i decessi a 19. I guariti sono 1.332, gli attualmente positivi salgono di 12.918 totalizzando un numero complessivo di 80.116. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 944 degenti (+31), 119 i pazienti ospitati in terapia intensiva (+4) con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 79.053 persone.

