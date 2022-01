Finanziata al Libero Consorzio di Caltanissetta messa in sicurezza e realizzazione di ponti e viadotti

CALTANISSETTA. Finalmente, dopo un impegnativo iter procedurale, è stato notificato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta il finanziamento del programma dell’Ente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della propria rete viaria, il cosiddetto “Decreto ponti”.

Il Commissario Ing. Duilio Alongi, che su questo fronte ha sempre mantenuto grande e viva attenzione, dopo molteplici attività di coordinamento e di indirizzo impartite agli uffici, è così riuscito a fare finanziare lavori di estrema importanza per il territorio provinciale.

Il programma di complessivi € 5.940.078,77 (distribuito nelle tre annualità € 1.807.850,06 per il 2021; € 2.324.378,65 per il 2022 ed € 1.807.850,06 per il 2023) prevede il finanziamento delle seguenti opere:

1. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale del ponte ubicato sulla S.P. 123 – € 669.559,65

2. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale dei ponti ubicati sulla S.P. 50 – € 405.243,43

3. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale del ponte ubicato sulla S.P. 169 – km 3+105 – € 281.646,98

4. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale dei ponti ubicati sulla S.P. 12 – km 1+753 e km 3+850 – € 502.484,48

5. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale del ponte ubicato sulla S.P. 193 – km 6+050 – € 1.047.312,98

6. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale del ponte ubicato sulla S.P. 133 – km 1+425 – € 608.823,86

7. Messa in sicurezza e adeguamento strutturale del ponte ubicato sulla S.P. 49/a – km 0+000 – € 1.973.607,39

8. Servizi di indagini geognostiche e prove di laboratorio su terre e materiali di costruzione, afferenti i manufatti costituenti i ponti dell’area Centro – Nord – € 225.700,00

9. Servizi di indagini geognostiche e prove di laboratorio su terre e materiali di costruzione, afferenti i manufatti costituenti i ponti dell’area Centro – Sud – € 225.700,00

Il programma triennale presentato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è stato così interamente approvato ed ha ottenuto il finanziamento, e le risorse messe a disposizione dallo Stato sono veramente considerevoli e di grande importanza per garantire al territorio provinciale una viabilità sempre più sicura, aggiunge il Commissario Alongi, nella consapevolezza che i ponti ed i viadotti sono punti molto sensibili ed a rischio della rete viaria ed i lavori che saranno eseguiti rappresenteranno un vero toccasana per le strade provinciali.

Ricordiamo che questi interventi si aggiungono e si integrano con le opere di manutenzione di circa 4.000.000,00 di euro approvate proprio alla fine dell’anno passato, con risorse finanziarie del bilancio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed alle ingenti somme messe a disposizione dal governatore Musumeci attraverso l’accordo quadro tra l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ed il Libero Consorzio Comunale, per la messa in sicurezza delle strade provinciali per le considerevoli frane e per il rifacimento del manto stradale, e cioè SP 16, SP 37, SP 38 due interventi di cui uno in somma urgenza, SP 23, SP 24, SP 175, SP 195-196, SP 12 con il bypass, SP 26 con due interventi di cui uno in somma urgenza. Ed inoltre risulta essere già pronto il progetto della SP 8 a Butera che andrà in conferenza di servizi nell’immediato.

Come pure da tenere in considerazione i circa 50 interventi di somma urgenza effettuati dal LCC di Cl nel periodo delle intense e copiose piogge che hanno riempito di fango le strade provinciali.

Il Commissario a questo proposito sta predisponendo una nota per tutti i Sindaci per una maggiore vigilanza sui frontisti e sulle tecniche inappropriate di aratura dei terreni prospicienti le strade provinciali, che sono la causa dello sversamento di fanghi nelle sedi stradali.

Inoltre il governo Musumeci ha direttamente finanziato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta i seguenti interventi sulle strade provinciali: SP 1, SP2, SP 42, SP 43, SP 48 ulteriore intervento sulla SP 8, SP 203 bis, SP 211, SP 151, SP 20, SP 103 e le opere di compensazione ANAS sulla SP 153, SP 4 SP 133, SP 127.

Per concludere, anche nel 2022 il governo regionale presieduto dal governatore Musumeci farà fronte con altri importanti finanziamenti attraverso l’Ufficio del Genio Civile e quello per il dissesto idrogeologico in Sicilia di cui è commissario.