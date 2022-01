Cisl FP, Flaica Cub, Uiltemp e Confsal Snalv chiedono incontro urgente al Prefetto per discutere le ragioni dei lavoratori del centro accoglienza di “Pian del Lago”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota inviata al Prefetto di Caltanissetta e alla società cooperativa che gestisce il centro di accoglienza di Pian del Lago da parte della CISL- FP. AG-CL-EN, Flaica CUB Provinciale, UILTEMP Provinciale e Confsal Snalv Provinciale firmata rispettivamente dai rappresentanti sindacali Gianfranco Di Maria, P. Gangi, G. Strazzeri e Manuel Bonaffini per reiterare la richiesta di un incontro urgente non avendo avuto alcun riscontro alla nota del 12 gennaio scorso.

“Preliminarmente – sostengono i rappresentanti delle quattro sigle sindacali nella nota – siamo a dover constatare che la nota del 12.01.2022, purtroppo, è rimasta priva di qualsiasi esito e del necessario riscontro epistolare, nonostante le buone intenzioni delle parti sociali, che hanno dimostrato più volte, anche in sede prefettizia, di voler trovare una soluzione alle problematiche legate ai lavoratori.

A tutt’oggi nulla è pervenuto. Ci chiediamo il motivo per cui l’azienda in indirizzo pare non mostri nessuna considerazione relativa alla nota suddetta e non abbia avuto il rispetto di riscontrare epistolarmente, fosse anche con esito negativo, alle legittime richieste dei lavoratori che le scriventi OO.SS. hanno l’onore e l’onere di rappresentare. Osserviamo – hanno sostenuto i rappresentanti sindacali rivolgendosi al Prefetto – che tale modus operanti non è rispettoso sia di Codesto Ufficio di Governo che dei lavoratori interessati. Inoltre, è doveroso evidenziare che tale mancato riscontro mortifica il ruolo Istituzionale delle scriventi Parti Sociali e, di fatto, acclara il comportamento antisindacale. Considerata l’importanza della questione, accogliendo la richiesta dei lavoratori aderenti alle scriventi OO.SS., i sottoscritti, ciascuno nella qualità, con la presente sono a ripetere la richiesta d’incontro urgente. E, in ossequio alle importanti e imprescindibili necessità dei Lavoratori, richiedono altresì di svolgere tale incontro nei prossimi 5 giorni;

Trascorsi i tempi previsti, giusta la vigente normativa, senza alcun riscontro si procederà all’indizione di una giornata di sciopero e ove ciò non fosse sufficiente ad altre azioni sindacali (sit-in, presidi e azioni tese a riconoscere il comportamento antisindacale etc.)”.

Per Le Segreterie Provinciali: CISL- FP. AG-CL-EN (Gianfranco Di Maria), Flaica CUB Prov. (P. Gangi), UILTEMP Prov (G. Strazzeri) e Confsal Snalv Prov. (Manuel Bonaffini).