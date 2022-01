Carabinieri salvano giovane affamato e disperato che di notte vagava senza una meta

Una storia di solidarietà e vicinanza dell’Arma dei Carabinieri a chi è più solo e bisognoso. E’ quella che arriva da Montesarchio vicino Benevento. Qui la notte scorsa un ragazzo nigeriano di 24 anni stava vagando lungo la via Appia, alle porte di Montesarchio (Benevento).

Indossava un abbigliamento estivo. Disperato ha telefona ai Carabinieri: “Ho fame e tanto freddo. Non so dove andare. Aiutatemi”. Una pattuglia del Radiomobile è riuscita prontamente a individuarlo nei pressi di un bar, provvedendo a dargli da mangiare e a trovargli un posto per dormire attraverso la Caritas di Benevento.

Salendo sull’autobus che lo avrebbe portato a destinazione, il giovane si è girato verso i militari, dicendogli un semplice ma sentito “grazie”.