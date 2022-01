Caltanissetta, Processo Saguto: iniziata la requisitoria per l’ex giudice

“Questo non è un processo all’antimafia o a una certa antimafia. Abbiamo solo fotografato alcune condotte illecite. E vi assicuro che è stato un processo doloroso anche per noi, non solo per gli imputati. Un dolore lancinante, un coltello senza manico”.

Inizia con queste parole la requisitoria della Procuratrice generale di Caltanissetta Lia Sava nel processo d’appello a carico di Silvana Saguto, l’ex potente Presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo condannata in primo grado a otto anni e mezzo di carcere per corruzione. Saguto è sotto processo con il suo ‘cerchio magico’: l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, condannato a sette anni e sei mesi.

Sei anni e 10 mesi per l’ex professore della Kore Carmelo Provenzano. Tre anni per l’ex prefetta di Palermo Francesca Cannizzo. Un “sistema perverso e tentacolare”, lo avevano definito i pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti nel corso della requisitoria del processo di primo grado. Assolti invece Vittorio Saguto padre dell’ex magistrato, Aulo Gigante e Lorenzo Chiaramonte, ex giudice della sezione Misure di prevenzione.

Assoluzioni diventate definitive. Questi gli altri condannati dal Tribunale di Caltanissetta in primo grado: all’ingegner Lorenzo Caramma, marito di Silvana Saguto sei anni e due mesi di carcere; a Roberto Nicola Santangelo, amministratore giudiziario, sei anni e due mesi; all’avvocato ed ex amministratore giudiziario Walter Virga, un anno e 10 mesi; a Emanuele Caramma, figlio di Saguto, a Roberto Di Maria, preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna, due anni e otto mesi; a Maria Ingrao, moglie di Provenzano, quattro anni e due mesi; a Calogera Manta, cognata di Provenzano, quattro anni e due mesi; al colonnello della Dia Rosolino Nasca, quattro anni.