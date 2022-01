Caltanissetta, inaugurazione anno giudiziario. Procuratore Generale Sava: “La ricerca della verità non si ferma”

“La ricerca della completa verita’, su quella stagione, pur a distanza di trent’anni dai tragici boati, non si ferma. Questo non e’ un distretto qualunque. E’ il distretto che passera’ alla storia giudiziaria di questo Paese perche’ qui si sono celebrati, si celebrano e si celebreranno, i processi per le stragi del 1992, quelle ferite aperte che ancora sanguinano e che scuotono le coscienze e la sensibilita’ di tutti i cittadini onesti di questo Paese”.

E’ quanto ha affermato il Procuratore Generale di Caltanissetta Lia Sava, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta.

“Anzi – ha aggiunto il Procuratore Generale – lo sforzo per l’individuazione, in particolare, dei concorrenti esterni a Cosa nostra, in questa fase storica, trae linfa vitale dalla sinergia della Dda di Caltanissetta con altri uffici giudiziari, attraverso una sapiente ed efficace opera di coordinamento realizzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo. Impegno, sinergia, risultato, questo e’ quanto – ha aggiunto – io vorrei porre su un ideale vessillo del Distretto giudiziario di Caltanissetta. Invero, la necessita’ di gettare il cuore oltre l’ostacolo e’ finalizzata a rendere giustizia nel senso piu’ alto del termine.

Una giustizia che avvicini tutti, anche e soprattutto gli ultimi, i sofferenti, i soli, gli afflitti dal dolore fisico e psichico, al servizio che noi forniamo, perche’ trovino in queste aule risposte certe, rapide, soluzioni che contribuiscano a realizzare, in concreto, il principio di eguaglianza e che, conseguentemente, consentano a tutti di vivere sereni ed in pace”.