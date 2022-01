Caltanissetta. Concerto di Capodanno al Teatro Margherita solo per 70 spettatori che hanno prenotato

CALTANISSETTA. Il concerto di capodanno al Teatro Margherita di Caltanissetta si terrà anche quest’anno a porte chiuse in diretta streaming.

Il direttore artistico del Concerto Raimondo Capizzi, nonostante il decreto ministeriale permetta la capienza massima dei teatri, ha deciso di ridurre a 70 i posti in presenza che sono tutt’ora prenotabili sul sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-capodanno-228585694967?aff=eand

Così spiega il M° Capizzi: “la cultura non può fermarsi e la salute viene prima di tutto, per tali ragioni il concerto di capodanno sarà possibile vederlo in streaming, anche per rispetto dei tanti costretti a casa in quarantena. Sarà un concerto dalle classiche melodie viennesi e italiane, non mancheranno i valzer di Strauss e le arie italiane. Con me sul palco il tenore Francesco Ciprì e il soprano Liliana Aiera accompagnati dalla protagonista del concerto la GOS, orchestra sinfonica del centro Sicilia. Grazie a Lions Caltanissetta dei Castelli che ha supportato anche quest’anno l’iniziativa e al Comune di Caltanissetta.”

L’ingresso sarà riservato alle sole 70 persone che hanno prenotato, per cui si invita a non presentarsi in teatro senza prenotazione poiché non sarà possibile entrare per ragioni di contingentamento del pubblico e tracciabilità dello stesso.