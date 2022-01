Caltanissetta, Cives 3.0: “coinvolgere i cittadini per costruire il futuro della città”

Cosa è successo a Caltanissetta in questi ultimi due anni? Cosa vogliono i cittadini? Due delle domande affrontate da Cives 3.0

Il Polo Civico Cives 3.0 composto da Amalia Giugno, Patrizia Gugno, Lorenzo La Rocca, Stefano Modica, Silvia Pignatone, Giovanni Ruvolo, Vincenzo Terrana, Pasquale Tornatore, Carmelina Vinci si è riunito per confrontarsi su temi inerenti la città.

In particolare hanno analizzato cosa è successo a Caltanissetta in questi ultimi due anni, e cercato di proporre un programma di incontri con i cittadini per riprendere percorsi civici di partecipazione sui temi più importanti della gestione della città e sul suo futuro.

Dal confronto dell’incontro sono emersi prevalentemente i temi del lavoro che non c’è, di una città che non riesce a mettere a sistema e farne una risorsa anche economica, il patrimonio storico, culturale, artistico e dell’agroalimentare che possiede, delle poche possibilità di partecipazione alla gestione della città, che un tempo si era avviata con le consulte comunali e gli strumenti della partecipazione.

Sul tema del lavoro, si sono evidenziate le difficoltà nelle quali molte persone e famiglie si trovano per la mancanza di lavoro, situazione peggiorata in questi anni di pandemia, e della mancanza di una vera strategia di supporto allo sviluppo economico che nel territorio possa far prevedere a medio e lungo termine una ripresa economica e nuovi posti di lavoro.

Sulle strategie per una ripresa economica del territorio, è emersa la necessità di coinvolgere veramente i potenziali attori dello sviluppo economico, e insieme lavorare ad una analisi delle potenzialità che questa area del centro Sicilia ha ed esprime, e pensare e pianificare azioni che consentano di mettere al centro uno sviluppo che sia compatibile con il rispetto dell’ambiente, del patrimonio dell’identità territoriale e dei valori umani.

E per raggiungere risultati concreti necessita riprendere a coinvolgere veramente tutti i cittadini e le cittadine, rimettendo in funzione gli strumenti della partecipazione che da due anni e mezzo si sono fermati, dalle consulte al rapporto con i comitati di quartiere.

Per far questo il Polo Civico Cives 3.0 a breve, compatibilmente con le restrizioni ancora vigenti per combattere la pandemia del Covid, organizzerà dei momenti d’incontro pubblici con i cittadini e le cittadine su questi temi.