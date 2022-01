Caltanissetta, bikers e scout ripuliscono Parco Balate: una lezione di educazione civica per tutti

I bikers organizzatori della 3 XCO Città di Caltanissetta, competizione organizzata dall’A.S.D. Caltanissetta Provincia dei Castelli con la collaborazione dell’ASD Imera Bike Adventure e valevole come prima prova di Coppa Sicilia FCI, Cross Country Olimpico e Top Class Nazionale, hanno iniziato da tempo a preparare il campo di gara.

Come ogni anno la competizione verrà svolta nel Parco Urbano Balate, ambiente ideale per un’adrenalitica gara di Ciclismo specialità Mountain Bike XCO.

Gli atleti che praticano uno sport, a livello amatoriale o agonistico, vengono educati a rispettare le “regole del gioco”. Non si tratta soltanto di indicazioni su ciò che viene vietato o concesso durante la competizione e in vista della vittoria ma dei valori che spaziano nell’ambito del fair play e rispetto civico.

Ed ecco che, ogni anno, i promotori, insieme a un gruppo di volontari – in questo caso gli Scout CL1 – prima di iniziare la gara percorrono tutto il tracciato di gara e ripuliscono l’area verde urbana dai rifiuti di ogni genere che cittadini incivili gettano senza alcun rispetto per l’ambiente.

Una misura di precauzione per tutelare i concorrenti della XCO Città di Caltanissetta ma un beneficio che andrà a vantaggio di tutti.

La gara di ciclismo, dunque, non servirà soltanto per incentivare chi, dall’esterno, conoscerà meglio questo sport o se ne appassionerà ma, al contempo, insegnare ai concittadini che ogni spazio pubblico deve essere rispettato e curato come se fosse il proprio giardino.