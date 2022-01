Caltanissetta. Ancora un decesso per Covid: è morto l’attore teatrale Gino Arnone, da tutti conosciuto come zio Gino Fragola

CALTANISSETTA. Ha lasciato un vuoto grande e profondo la notizia della scomparsa all’età di 63 anni di Luigi Arnone , commerciante con una bottega ubicata in viale Sicilia, molto conosciuto nel mondo del teatro e dai più conosciuto come lo zio Gino Fragola dal nome della sua stessa bottega.

La morte del noto attore teatrale nisseno è avvenuta per Covid presso il reparto di rianimazione. Qualche giorno prima era stato ricoverato in ospedale per via di una polmonite interstiziale. La sua stato della sua salute, a quanto sembra, sarebbe andato sempre più peggiorando sino alla sua avvenuta morte.

Molto conosciuto dal grande pubblico per i suoi trascorsi di attore teatrale nel mondo del teatro amatoriale nisseno, Luigi Arnone era anche persona parecchio apprezzata per la sua umanità e la sua innata simpatia che ne facevano persona stimata da tutti.

Sui social in queste ore è veramente tanta la commozione per la sua scomparsa non solo a Caltanissetta ma anche fuori Città. Tanti i messaggi di cordoglio per un uomo che ha saputo regalare con la sua innata verve momenti indimenticabili di grande teatro.