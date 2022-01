Butera. Pubblicato il bando per il consolidamento del costone ad est del centro abitato

BUTERA. L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’affidamento, con procedura aperta telematica, dell’appalto dei lavori di prevenzione, protezione e consolidamento del costone posto ad est del centro urbano.

L’intervento, nelle sue linee generali, si pone l’obiettivo di realizzare un adeguato sistema di presidio idraulico per le acque superficiali e di realizzare dei sistemi drenanti sotterranei al fine di evitare che le acque degradino nel tempo gli strati più superficiali aggravando la situazione. E’ previsto un sistema di raccolta delle acque ed un sistema di fossi drenanti.

A protezione della viabilità esistente a valle lungo la strada provinciale n. 8, è prevista la collocazione di una rete paramassi a basso assorbimento e gabbionate metalliche. L’importo dell’appalto ammonta a 717.062,06 euro oltre Iva. L’opera è stata finanziata dal Ministero dell’Interno.

Si aggiudicherà i lavori l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato fissato per il prossimo 25 gennaio alle ore 12. Il termine ultimo per richiesta di sopralluogo all’indirizzo protocollo@pec.comunedibutera.org è stato fisato per le 12 del 25 gennaio. Infine, il termine del periodo per il caricamento telematico della Documentazione amministrativa ed economica è per le ore 12 del 31 gennaio.