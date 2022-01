Ancora 54 nuovi casi di positività al Covid a San Cataldo nelle ultime ore.

SAN CATALDO. Nelle ultime ore sono complessivamente 54 i nuovi casi di contagio da Covid nella Città di San Cataldo. Un numero notevole che ha portato ad un ulteriore incremento del numero di positivi al Covid, dal momento che, a fronte dei 54 nuovi casi, non si sono registrati guariti.

Pertanto, in base ai dati forniti dall’Asp di Caltanissetta, in questo momento il numero dei positivi al Covid a San Cataldo è lievitato a complessivi 656. Di questi, 651 sono in quarantena domiciliare mentre 5 sono ricoverati in malattie infettive.