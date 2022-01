A San Cataldo mini discarica di rifiuti in via Impastato. Identificati e multati i trasgressori

SAN CATALDO. Una “mini discarica” in Via Peppino Impastato è stata segnalata in queste ultime ore. A seguito di un sopralluogo sono stati identificati e multati i trasgressori, grazie anche all’ausilio delle telecamere. L’amministrazione comunale, nella circostanza, ricorda che le utenze domestiche sono state fornite di appositi contenitori identificativi, ed è dovere e obbligo dei cittadini svolgere tale pratica in maniera consona: quando i rifiuti eccedono è possibile porli al di sopra del proprio contenitore. Per chi fosse ancora sprovvisto dei contenitori, ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 potrà prelevarli dal sito in Via Belvedere (ex asilo nido). Per chi, invece, avesse la necessità di sostituirli, dovrà prima inviare una richiesta timbrata dall’Ufficio Protocollo del Comune.

Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Michele Giarratano hanno infine esortato la cittadinanza a far riferimento soltanto alle indicazioni che vengono fornite sul sito web del Comune di San Cataldo e sulla pagina ufficiale del Sindaco Comparato. Si avvertono i trasgressori che verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro, fatta salva la segnalazione alle Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti. Qualora la trasgressione si configuri come “abbandono di rifiuti”, sarà applicato l’art. 255 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.