MUSSOMELI. Nonostante 19 positivi nelle ultime 24 ore, a Mussomeli il saldo del contagio appare in diminuzione dal momento che si sono registrati 24 guarigioni.

A sostenerlo è stato il sindaco Giuseppe Catania che ha sottolineato come, ad oggi, i casi complessivi di positività a Mussomeli sono 274, di cui 271 in quarantena domiciliare, senza sintomi o con sintomi leggeri, e 3 ospedalizzati. Tutti i soggetti positivi si trovano già in isolamento.