Terza Categoria. Vola la Cl Calcio che batte 2-5 la Buterese e si porta al secondo posto in classifica.

La Cl Calcio strapazza la A.S.D Buterese a domicilio per cinque reti a due e conquista della seconda piazza in solitaria per la Cl Calcio che compie un’autentica impresa espugnando il “Geremia” di Butera. Sotto di un gol proverbiale reazione della squadra del capoluogo nisseno che pareggia con Favata. I padroni di casa non ci stanno e si riportano avanti nella ripresa (2-1).

Dà li è arrembaggio “ciellino” che si concretizza prima con Pagnotta che dà il momentaneo 2-2. Neanche il tempo di assorbire il colpo, la Buterese viene infilata ancora una volta con il bomber Jallow per sorpasso. Poi, Favata ed ancora Jallow si regalano una doppietta ciascuno facendo felice mister Ponticello giunto al quarto risultato utile consecutivo.

La Cl Calcio ha chiuso questa prima parte della stagione con 6 partite disputate: 3️ vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte di cui una a tavolino perché la FIGC non aveva ratificato un tesseramento. Dieci i punti totali in classifica, 12 i gol fatti e 8️ subiti. Miglior attacco del campionato con Jallow miglior marcatore a quota 5️ reti.